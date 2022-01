Este es ‘el Gateador’: hace diminutos huecos para entrar a robar locales en Bogotá

Una cámara de seguridad grabó a ‘el Gateador’, un delincuente que abre huecos en paredes o puertas para robar locales en Bogotá. Esta vez escogió un restaurante de Galerías para su fechoría en la que se llevó más de 5 millones de pesos.

Ángela Cruz, dueña del establecimiento, dice que no sabe “con qué herramienta hizo un hueco tan pequeño, que tampoco sabemos cómo ingresó por ahí (…) Es como del tamaño del conducto que exige el gas”.

En las imágenes se ve cuando ‘el Gateador’ ingresa y arrastrándose por el piso llega hasta la caja registradora.

“Entra gateando, no prendió linternas ni celulares para que no lo vieran de afuera y hasta revisa que sí sean billetes lo que se está llevando”, señaló Ángela.

