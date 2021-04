Este sujeto golpeó salvajemente a una mujer y solo se detuvo cuando la vio inconsciente

La discusión entre dos mujeres en la localidad de Suba, en Bogotá , terminó con la fuerte agresión contra una madre de dos hijos por parte de un sujeto.

“De un momento a otro llegó esa muchacha con dos muchachos más. Ella me empezó a agredir verbalmente, resultamos en una pelea entre nosotras dos y ya se metieron todos”, explicó la afectada.

Como quedó registrado en una cámara de seguridad, uno de los sujetos fue quien propinó la brutal golpiza, desde puños hasta patadas cuando estaba en el suelo. Únicamente se detuvo al ver que su víctima había quedado inconsciente.

“Me trajeron unas amigas, me estaba ahogando con mi propia sangre. Mi esposo me llevó al médico, ya luego puse la denuncia y me dieron 10 días de incapacidad”, manifestó la afectada.

Gracias a otra persona del sector dice ella que identificaron al agresor, pero se llevó una desagradable sorpresa al notar que las autoridades le restaron importancia a la denuncia.

Teme por su vida, pues lo que fue una golpiza podría convertirse en algo peor si no se toman cartas en el asunto.