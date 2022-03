Estos cuatro motoladrones roban a la misma hora en este sector: sus víctimas suelen ser mujeres

Cuatro motoladrones tienen desesperados a los habitantes del barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda de Bogotá. Una cámara de seguridad captó uno de sus últimos robos, que son a diario y sin que nadie pueda detenerlos. “No sirve ni gritar ni resistirse porque ellos andan con armas neumáticas, con armas de fuego, esto es insoportable, es inmanejable”, afirmó uno de los vecinos.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes rodean a un hombre y una joven. A él lo amenazan, pero a la mujer la siguen, la tiran al piso y la corretean por una cuadra para raparle sus pertenencias.

“El modus operandi es exactamente el mismo, ellos se acercan, buscan sus víctimas, sobre todo mujeres y niños, y los atracan, los golpean, los maltratan, les roban todo lo que tienen”, sostuvo uno de los afectados por los motoladrones.

Otro vecino aseguró que tras uno de los hurtos “uno de los padres de familia se fue al policía y le dijo ‘mire, por favor, me acaban de atracar’. El policía, de verdad, sin tener sentimientos, sin tener apostolado, le dice al papá de la niña ‘vaya coloque el denuncio’. No, eso no es así, por lo menos prestemos los primeros auxilios”.

Agregó que ya no saben que hacer “porque es que ya van 8 días seguidos, los mismos motoladrones, con las mismas placas, las mismas personas en los vehículos y la verdad que no tenemos ayuda por parte de las instituciones, en este caso por parte de la Policía”.

Según los habitantes del barrio Santa Rita, los delincuentes “buscan a sus víctimas en las madres cabeza de familia cuando van con sus hijos a llevarlos al colegio” o cuando van para el trabajo, y “parece que la delincuencia sabe que esa es la hora en que no hay policía, donde se relevan”.

Luego, se reparten el botín a unas calles y vuelven al mismo sitio a seguir robando.

Es por eso que decidieron hacer un corredor ciudadano para intentar protegerse de los motoladrones que se pasean tranquilos por el sector.

“No tenemos otra opción que salir a acompañar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros familiares”, afirman.