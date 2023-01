Estudiante se mandó a hacer una cirugía estética en una casa y sufrió terribles consecuencias

Viajó de Villavicencio a Bogotá con la ilusión de mejorar su apariencia, pero terminó poniendo su vida en manos de un desconocido. Está grave en un hospital.

Alexandra Moreno Murillo se sometió a la intervención en una casa del popular barrio Los Laches, en el centro de la capital.

El supuesto cirujano “le aplicó silicona y no fue más. Es una persona sin experiencia, una persona sin conocimiento. No sé con qué artimañas (la convenció) para hacerle este daño”, dice Rosa Murillo, la mamá de la joven.

Dos días después de la operación, la paciente se sintió mal y fue internada de urgencia en el Hospital Santa Clara.

“Sintió dolor y adormecimiento en las piernas. No aguantaba el dolor. Entonces una amiga procedió a llevarla al hospital”, relata doña Rosa.

Ya lleva ocho días en el centro médico y su estado sigue siendo crítico.

“No ha disminuido para nada la crisis en la que ella se encuentra”, se lamenta la madre.

Denuncia que el responsable no aparece.

“Si le hizo este daño a mi hija, se lo estará haciendo o se lo irá a hacer a otras niñas por el mismo estilo”, advierte.

Los familiares de Alexandra ya interpusieron la correspondiente denuncia.