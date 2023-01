Exseñorita Colombia, entre víctimas de robo a restaurante en el norte de Bogotá

Uno de los comensales huyó, con tan mala suerte que les pidió ayuda a dos hombres que estaban al otro lado de la calle y que también resultaron ser ladrones.

Mauricio Salazar, testigo del robo, dijo que en el restaurante de El Corral, ubicado en la calle 116, en la localidad de Usaquén, había unas 25 personas, entre ellas la exreina María Mónica Urbina, quien estaba acompañada por su esposo y varios amigos.

“Les robaron los Rolex, les robaron los celulares”, afirmó.

Cuando los ladrones armados ingresaron al restaurante, “la primera reacción mía fue botarme al piso, meterme por debajo y salir corriendo y saltar por la parte de atrás, supongo que eso fue lo que no dejó que cogieran a todo el mundo y lo atracaran”.

Según Mauricio, al salir del sitio vio a dos hombres “que estaban al otro lado en una moto, pensé que no eran ladrones y les dije que llamaran a la policía, que estaban atracando a todo el mundo. De un momento a otro el tipo me dijo ‘qué policía ni qué nada’ y me hizo unos disparos y yo la verdad me volteé y seguí corriendo”.

Los delincuentes escaparon hacia el nororiente de Bogotá, mientras que la Policía revisa los videos de la zona para establecer su identidad.

Al parecer, los ladrones son los mismos que tienen azotado el comercio en este punto de la localidad de Usaquén.