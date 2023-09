Extraña muerte de niño en Engativá: llegó al hospital por un desmayo y a los 20 minutos falleció

Una dolorosa noticia enfrenta Andrea Montes, madre de dos niños, una de 3 años y uno de 7. El mayor murió en extrañas circunstancias el jueves 28 de septiembre en una clínica de la localidad de Engativá, en Bogotá, y ella denuncia que nadie le ha explicado por qué falleció el pequeño.



La tragedia para esta mamá comenzó en la mañana, luego de dejar a Lian José de la Rosa en una institución educativa.

“Mi hijo se levantó bien, normal, lo llevé al colegio a las 6:40. A los cinco minutos de que llegué a la casa me llamaron del colegio que tenía que irme corriendo porque el niño se había desmayado. La profesora venía corriendo porque ya lo habían trasladado a la Clínica Emaús. A las 7:40 me dicen a mí que mi hijo está estable y dije ‘me voy a cambiar’. Cuando llegué, a los diez minutos me dijeron que no, que mi hijo había fallecido”, relató Andrea.

Lo peor es que ella sigue a las afueras de la clínica de Engativá esperando a que alguien le diga por qué el niño perdió la vida. “Nadie sabe, ni ellos saben de qué falleció el niño y nadie me da razón de qué falleció mi hijo”, sostiene la angustiada madre.

Reitera que el pequeño “llegó con signos vitales aquí”, por lo que no entiende por qué “en un momentico me dicen, a las 7:40, que el niño estaba bien y a las ocho me dicen que ya se murió”.

Cuestiona que ni siquiera aparezca un médico para decirle “’mamita, ya estamos agilizando esto’, nadie me dice nada. Si pregunto me evaden el tema y me dicen que no saben”.