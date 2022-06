Familia que pagó por viaje a Amazonas vive tremenda desilusión: los dejaron con las maletas hechas

Una amarga sorpresa se llevó una familia boyacense que pagó 15 millones de pesos por un viaje a Amazonas. El motivo de su paseo era cumplir el sueño de dos parientes con cáncer, los cuales deseaban conocer esa zona del país, pero los dejaron con las maletas hechas.

Otras noticias: Video muestra a joven lanzarse a arroyo en Barranquilla en medio de un juego que acabó con su vida

“Organizamos este paseo con el fin de llevar de vacaciones a mi papi y a mi hija que están enfermos en el momento, entonces queríamos cumplirles el sueño de ir a conocer el Amazonas”, cuenta Carolina Álvarez, afectada.

Publicidad

La familia viajó cuatro horas de Duitama a Bogotá, desde donde iban a salir en un vuelo hacia Leticia; sin embargo, esto no ocurrió.

“Son los sueños, mi hija pues está joven y queremos llevarla a que dé su paseo, entonces no me parece justo”, dice Carolina.

Cuando llegaron al aeropuerto El Dorado se enteraron de que no había ningún vuelo para Leticia programado a la una de la mañana.

“Llegamos acá y con la sorpresa de que el vuelo no existe, o sea el vuelo a la una de la mañana para Leticia no existió, no hay vuelo para Leticia”, señala la denunciante.

Publicidad

Según la familia, desde la agencia de viajes les informaron que todo estaba en orden, pero a la hora de abordar el vuelo les notificaron que sus pasajes no existían.

“Veníamos con la completa ilusión de irnos todos, estamos tristes, angustiados, la desilusión de que nuestro sueño de irnos a un paseo se haya convertido en una frustración”, dice la mujer.

Publicidad

¿Quién responde?

Cuenta Carolina que “llevábamos ahorrando bastante tiempo para hacer este viaje y ahorita nos toca endeudarnos para devolvernos y la agencia de viajes se demora 15 días hábiles en retornarnos el dinero”.

Según la agencia de viajes, la culpa la tienen las aerolíneas que retrasan y reprograman los vuelos. Para los viajeros, los únicos culpables son los asesores de la agencia que, según ellos, nunca compraron los tiquetes.

“Que no jueguen con las ilusiones de la gente. De verdad que llevamos trabajando duro, estábamos esforzándonos, veníamos super ilusionados con ese viaje, y duele que jueguen con los sentimientos de la gente”, subraya Álvarez.