Fiestas de la Policía no han dejado dormir por varios días a todo un barrio en Bogotá

Las fiestas de la Policía para despedir el fin de año tienen desesperados a los vecinos del sector contiguo al club de oficiales de la carrera 68, noroccidente de Bogotá. El ruido le ha amargado la noche a cientos de ciudadanos que no han podido pegar el ojo en por lo menos tres jornadas.

Se calcula que son cerca de 1.000 personas de 288 apartamentos las que tienen que aguantarse esta situación, incluso hasta altas horas de la madrugada. “Terrible porque desde el 7 (de diciembre) empezaron a armar esa carpa, el 8 ya empezó la bullita y el 9, hasta las 5 de la mañana, nosotros como búhos con los ojos abiertos porque no nos dejaron dormir; el 12, otra vez y hoy, de nuevo. Ya llevamos tres noches sin poder dormir”, dijo una de las afectadas.

Es insoportable el nivel tan alto de la música, a tal punto que ponen a trasnochar a los habitantes de varios bloques de apartamentos que ya no saben a quién más acudir para que le bajen a la rumba.

Otro de los afectados por las fiestas de la Policía dice que llamó “a la línea 123 y nos dijeron que no podían hacer nada. Puse una PQR en la página de la Policía y estoy a la espera de una respuesta”.

“Una noche me dijeron que aquí pasaban aviones y que no nos quejábamos del ruido, que además no podíamos hacer nada y que lo iban a seguir haciendo esta semana”, lamentó una vecina.

Apelando al adagio popular que dice ‘reír por no llorar’, dicen algunos afectados que tienen dos opciones: o seguir trasnochando por las fiestas de policías o unírseles.

Esperan que desde la dirección de la Policía Nacional escuchen sus súplicas, no para que dejen de hacer las fiestas, sino para lograr que, por lo menos, pongan la música a un nivel más tolerable para quienes tienen derecho a descansar.