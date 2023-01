Fleteros encañonaron a abuelita y le robaron la pensión

La siguieron desde un centro comercial en el sur de Bogotá, donde retiró el dinero, hasta su casa. La mujer iba a usar la plata para una cirugía de su hijo.

La anciana y una familiar realizaron la transacción en un banco situado dentro de un centro comercial en Villa Mayor.

Al llegar a su casa, en el barrio San Jorge, la mujer que acompañaba a la abuelita fue abordada y amenazada con un arma por un hombre de gorra.

“Me dice que me esté quieta o que me mete un tiro. Yo vi que venía a pie, pero cuando me di cuenta también venían una moto y un vehículo”, afirmó.

La anciana dice que se aferró a su cartera, donde también guardaba sus documentos. “Yo no les di nada, sino que apretaba el bolso, y yo no sé si fue que lo cortaron y se lo llevaron”, relató.

Tan pronto cometieron el hurto, los delincuentes hicieron algunos disparos al aire para asustar a la abuelita y a su familia.

La Policía busca a los fleteros e investigan quién las vigilaba desde la entidad bancaria, porque los bandidos sabían quién llevaba el dinero y dónde lo guardaba.

