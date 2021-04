Gaula descubre quiénes y desde dónde estaban extorsionando a comerciantes en Usme

Tras el informe de Noticias Caracol, donde se conoció que los comerciantes de Santa Librada, en la localidad de Usme, eran extorsionados, el Gaula de la Policía llegó al sector para darles un parte de tranquilidad.

“Ya logramos identificar desde dónde se estaban generando las llamadas. Sumado a eso, qué actores criminales están desarrollando las mismas”, afirmó el mayor Adrián Ramos, comandante del Gaula.

Los criminales, que se hacían pasar por miembros del ELN, están en la cárcel y desde allí extorsionaban a los comerciantes.

Los delincuentes les exigían armas, munición o dinero a cambio de no hacerles daño.

“En cualquier parte donde esté, a donde vaya, pa’ donde se mueva, por donde se encuentre va a tener graves problemas e inconvenientes con nosotros. No se los gane ya que no los tiene”, les decían a los comerciantes.

Las autoridades pidieron a las víctimas no callar para que “primero, no pague ninguna cuantía de dinero, y segundo, que no sea afectado su núcleo familiar”.

“Me siento mucho más tranquila”, dijo una de las comerciantes del sur de Bogotá que recibió al Gaula.

Si es víctima de extorsión puede denunciarlo a la línea 165.