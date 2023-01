Grabó y le pegó a morboso que le bajó la cremallera en Transmilenio

La joven, que denuncia que el hombre le metió la mano dentro de la ropa interior, dice que nadie la ayudó e incluso la llamaron "escandalosa".

El hecho ocurrió dentro de un articulado que se dirigía al sur de Bogotá.

Ángela Ardila cuenta que el sujeto “empezó a manosearme, al ver que no hice ninguna reacción, ni poner resistencia en lo absoluto, él pensó que me sentía cómoda con la situación y empezó a bajar mi cremallera del pantalón hasta empezar a meter la mano dentro de mi ropa interior”.

Entonces lo grabó y lo golpeó repetidamente. Luego se bajó en una estación de Transmilenio. Dice que ningún hombre le prestó auxilio.

“Lo saqué del cuello, mi reacción en ese momento fue furia total”, asegura.

El hombre fue capturado por las autoridades, pero dice la víctima que sería dejado en libertad en 36 horas porque no tiene anotaciones.