Graves amenazas a habitantes de Kennedy con panfletos incendiarios que quedaron en video

Patio Bonito es uno de los barrios de la localidad de Kennedy donde comerciantes están siendo víctimas de violentas extorsiones . En los últimos días les han estado llegando comunicados amenazantes en los que les piden gruesas sumas de dinero para dejarlos trabajar.



En algunas oportunidades, como quedó captado en video, dejan panfletos incendiarios. Las imágenes muestran cómo un delincuente desliza bajo una puerta la carta y enciende un artefacto para sembrar el pánico entre los propietarios de las viviendas y sus vecinos.

A quienes trabajan en locales como carnicerías y en el transporte informal les piden “aportes económicos” a cambio de no atentar contra sus vidas.

Esta semana hasta el comercio, el transporte y los residentes fueron víctimas de los criminales que buscan apoderarse de las líneas de microtráfico. “Se evidencian muchos panfletos, dicen que son del ELN, hay amenazas de extorsión donde dicen que si no pagan pues los van a sacar del barrio, amenazan a las familias. Es increíble todo lo que hemos presenciado en el sector”, contó un residente de la zona.

Para atacar este flagelo en Kennedy, el comandante operativo de la Policía en el occidente, coronel Juan Arévalo, aseguró que “estamos incrementando el tema de las patrullas de civil para dar con estas personas que están generando pánico y zozobra en la comunidad”.

Publicidad

En la noche del jueves un hombre fue asesinado, según la misma Policía, por temas de microtráfico.

“En el tema de estas supuestas amenazas, o de actores que utilizan el nombre de algunos grupos, pues de una u otra manera también se están desvirtuando para garantizarle a la ciudadanía la oportuna atención a través de la línea 165. Por medio de esta línea se orienta a la persona para tomar las acciones debidas frente a la extorsión y el secuestro”, agregó el coronel Arévalo.

Quienes viven en Kennedy o tienen negocios en ese sector del occidente de Bogotá aseveran que tienen miedo porque ya ni las autoridades se ven por la zona: “No hay mucho apoyo, es difícil llegar al barrio porque pues ya uno no está tranquilo. Uno no puede ni dormir porque no sabe en qué momento algo puede pasar”.