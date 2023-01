“Gritaba que me iba a matar”: habla conductor de camión que se llevó colgado a otro hombre en Bogotá

Ricardo Arias ofrecio disculpas, pero aseguró que estaba siendo amenazado con arma blanca. Esta es su versión de lo sucedido.

El video del camión, que acelera con un hombre colgado en la puerta, se hizo viral en redes sociales y muchos lo compartieron como una muestra de la intolerancia que se vive en las calles de Bogotá.

El Ojo de la Noche encontró a uno de los protagonistas en la autopista Sur: se trata del conductor de la volqueta amarrilla y se llama Ricardo Arias.

“Él me cerró, yo me le acerqué al lado derecho y lo único que hice fue echarle corneta, yo no lo choqué ni nada. El señor se bajó al instante con un cuchillo, a agredirme. Yo sí me igualé con él verbalmente, a groserías. Y ya es cuando tira a apuñalarme. ¿Qué hice yo? arrancar”, relata.

Cuenta que se llevó al sujeto hasta el siguiente semáforo. “El señor le salió la gorra a volar y él gritaba que parara, que me iba matar”, dice.

Añade que el otro conductor, al bajarse, le “apuñaló las llantas delanteras”.

Pese a lo ocurrido, Ricardo Arias hizo la siguiente reflexión: “Pedirle una disculpa en representación de todos los transportadores. La mayoría de motociclistas y carros menores a las volquetas, mulas, piensa que nosotros somos unos groseros y guaches. Lo que pasa es que el estrés y hay gente también muy imprudente”.

El chofer asegura que después de que el video se compartiera en internet lo han amenazado y tildado de intolerante.

