Habitante de la calle encontró y protegió a niña de 10 años perdida en Bogotá

Terminó la angustia para una familia en el sur de Bogotá que no sabía del paradero de su hija de 10 años: un habitante de la calle la encontró y la dejó en manos de las autoridades.

La mamá de la menor dijo que esta había salido “del apartamento a las cinco de la tarde a hacer un mandado a la otra torre, dentro del conjunto. Se quedó jugando con los niños y salió con su perrita”.

Al no regresar, la mujer fue “a buscarla y ya no estaba, ya no estaban los niños y volví a la casa, pasaron las nueve, volví y salí, y a las diez volví y salí y fue cuando empecé a publicar en los grupos del conjunto”, contó.

Los vecinos se solidarizan con la angustiada madre y se unieron para buscarla, no solo en el complejo de apartamentos, sino también en parques y barrios aledaños, pero no lograron ubicarla.

Hacia la una de la madrugada, un habitante de la calle se encontró con la niña y la llevó hasta el CAI del Perdomo, donde dieron aviso a la familia de la buena nueva.

Según las autoridades, la niña salió del conjunto y se puso a deambular por las calles porque, al parecer, temía que la mamá la regañara.