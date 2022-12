Habitantes del barrio Santander denuncian problemas de salud por cúmulo de basuras

Los habitantes del barrio Santander, al nororiente de Medellín, están preocupados por el deterioro de salud de algunos niños y adultos, según ellos, como consecuencia de las basuras que dejan al lado de una institución educativa.

“Estamos tristes, súper preocupados porque nos invadieron con estos escombros y la basura, todo el mundo viene y la arroja ahí. Tenemos ratas, los olores son horribles, zancudos, moscos en las casas. Los niños están enfermos y nosotros también”, explica Ángela María Molina Saldarriaga, habitante del sector.

Publicidad

Desechos y basura permanecen acumulados en un muro, al otro lado queda el colegio Israel, ahí está el patio donde los niños salen a disfrutar del descanso. Esta situación ha generado preocupación en los padres de familia.

Con documentos en mano aseguran que han tocado las puertas de las autoridades competentes, pero aún no les dan solución.

“Hemos acudido a varias autoridades y no nos han hecho caso, ya que este basurero queda en todo un colegio afectando los niños. Hay mucha epidemia, mucha picadura”, asevera Giovanny Salazar, vecino del sector.

Según Carmen Pardo, madre y habitante del sector, “nos sentimos perjudicados por los niños, yo tengo nietos y los he llevado al médico, al centro de salud y no nos atienden porque dicen que no son urgencias”.

Publicidad

Según los habitantes del sector, gran parte de estas basuras son dejadas en el lugar por los comerciantes de la zona.