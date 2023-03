Hablan mineros que se salvaron de tragedia en Sutatausa: “Fue una serie de explosiones"

La explosión en minas de Sutatausa, Cundinamarca , deja ya once muertos y aún falta por rescatar a otros diez trabajadores. Durante la madrugada, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció los testimonios de algunos de los obreros que alcanzaron a salir con vida gracias a que estaban en cambio turno.

"En ese momento nosotros salíamos de turno, eran las 8:10 de la noche cuando salimos de turno. Nos bajamos del coche cuando estallaron las minas y la (mina) de La Golondrina . Fue una serie de explosiones (...) En la mina de nosotros había dos compañeros, pero gracias a Dios la onda no se pasó, ellos se alcanzaron a salvar", le contó a Edward Porras, el Ojo de la Noche, uno de los mineros que se salvó de la explosión.

Otra de estas personas que finalizaba su jornada laboral señaló que “gracias a Dios no se explotó la mina de donde salíamos, porque estábamos todavía dentro del coche cuando ocurrió la explosión”.

Los primeros trabajadores en llegar a las minas rescataron a varios de sus compañeros, otros no corrieron con la misma suerte y hasta las 7 de la mañana el reporte era de once fallecidos.

“Está complicada la situación para rescatarlos porque me llamó un compañero de otra mina y me dijeron que faltaban 10 metros para llegar donde estaban unos muchachos atrapados, pero el gas y el derrumbe no los dejan llegar a donde están ellos”, manifestó en horas de la madrugada uno de los sobrevivientes.

¿Dónde queda Sutatausa, el lugar de la tragedia?

El municipio de Sutatausa está ubicado en el departamento de Cundinamarca, a 76 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá. La zona es conocida, entre otras, por actividades turísticas de aventura, que dinamizan la economía de esta región, al igual que lo hace la minería.

El municipio de Sutatausa, que tiene 4.653 habitantes, limita al norte con Ubaté y al sur con Tausa. Entre otras localidades de Cundinamarca que se encuentran en los alrededores están Carmen de Carupa, Suesca, Cucunubá, Lenguazaque y Nemocón.

Las veredas de Sutatausa son: Chipaquín, Ojo de Agua, Hatoviejo, Mochila, Pedregal, Salitre, Concubita, Piedras de Boqueron, Naval, Novoa, Piedras de Cajón, Palacio y Santa Bárbara.

¿Cómo llegar a Sutatausa?

Para llegar a Sutatausa, desde Bogotá, se debe tomar la salida al municipio de Chía, por la Ruta Nacional 45ª, pasando por Zipaquirá. Esta es la distancia de Sutatausa a otras capitales de Colombia: Medellín (219 km), Cali (360 km), Barranquilla (647 km), Cartagena de Indias (601 km).