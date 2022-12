Hallan muerta y con signos de violación a niña de 7 años secuestrada en Bogotá

En un lujoso apartamento del exclusivo sector de Chico, norte de Bogotá, fue hallada muerta la pequeña Yuliana Andrea Samboni Muñoz. La niña, de tan solo 7 años, fue raptada este domingo en una camioneta en el barrio Bosque Calderón, localidad de Chapinero.

Según algunas versiones, sobre las 10:00 a.m., la menor fue subida a la fuerza a un vehículo de color gris. En una grabación de una cámara del sector se aprecia el momento en el que el captor escapa con la niña a bordo.

Los padres, que llegaron a Bogotá hace unas semanas desde el Cauca, denunciaron rapidamente la desaparición. Desde ese mismo instante, hombres del Gaula de la Policía comenzaron a indagar y con base en las placas del vehículo obtuvieron una direccion donde se informó que el automotor había sido vendido a otra persona que se convirtió en la principal sospechosa.

Con base en estos nuevos datos, sobre las 7:30 p.m., las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la menor, con señales de tortura y abuso sexual.

La persona que vivía en el sitio no se encontraba, pero minutos después de encontrarse el cadáver, el ahora principal sospechoso ingresó a una clínica supuestamente por una sobredosis de droga. Esto, según la versión de fuentes oficiales.

Debido a que el sospechoso no fue encontrado en flagrancia, las autoridades no pudieron capturarlo. Sin embargo, en el centro asistencial permanecen hombres de la Sijín y el Gaula a la espera de una orden judicial.

Al enterarse de lo ocurrido, la mamá de la menor entró en shock y debió ser recluida en un hospital.

El general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, aseguró que fue posible dar con el paradero de la pequeña por el seguimiento que se le hizo a la camioneta con la que fue raptada. A su vez, el alto oficial dijo que hay que tener cuidado de cómo se maneja la información para evitar tropiezos dentro del proceso de judicialización.

Tras conocerse los hechos, varias personas se reunieron en inmediaciones de la vivienda donde fue hallado el cadáver de la menor para rechazar el abominable crimen.



Rafael Uribe Noguera la cárcel te espera! Justicia para Yuliana es hoy no es mañana! #AyerDoraLiliaHoyYulianaMananaQuien @SismaMujer pic.twitter.com/E2x7H1M7Uj — Linda Maria (@lindacabreraci) 5 de diciembre de 2016

Las reacciones de autoridades y personalidades no se han hecho esperar. Estas son algunas de ellas:



Con profunda indignación condeno crimen contra niña de 7 años en Bogotá. Que todo el peso de la justicia caiga sobre responsable #NiUnaMás — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) December 5, 2016

