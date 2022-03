Hampón apuñaló 13 veces a una mujer por robarle el bolso, en Chapinero

Un salvaje atraco se vivió en Bogotá, esta vez en la localidad de Chapinero. Un hombre hirió 13 veces con un arma cortopunzante a una mujer para quitarle el bolso.

En hechos similares: Mujer denuncia terrible caso de abuso y robo que le ocurrió cuando caminaba por el norte de Bogotá

Sucedió en inmediaciones de la calle 45 con avenida Circunvalar. Imágenes de seguridad muestran al sujeto abordando a su víctima en un sector oscuro y aprovechando la soledad de la noche.

Publicidad

“Alcancé a pasar el parque que queda sobre la Circunvalar y él me abordó apenas iba a bajar las escaleras. Me dijo ‘deme el morral’ y yo le dije que no, suélteme”, relató la mujer.

La hirió 13 veces en “el cuello, los brazos, abdomen, en el pecho”, agregó.

Publicidad

Sobre el ladrón, señaló que se trata de “un hombre como moreno, la cara un poco redonda – ovalada, medía entre 1.60 y 1.65, iba con una capucha”.

La falta de alumbrado público y la ausencia de las autoridades son dos factores que, dicen habitantes del sector, permiten a este agresor de mujeres hacer de las suyas.