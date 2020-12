Herido duró dos horas dentro de una ambulancia por discusión entre policía y paramédicos

En la localidad de Teusaquillo, en Bogotá , ocurrió uno de esos casos de no creer: un policía de tránsito inmovilizó una ambulancia que llevaba a un paciente porque las placas del vehículo estaban borrosas.

Lo grave es que ambulancia acababa de atender un choque entre un bus del SITP y un vehículo particular. Tres personas resultaron heridas y una de ellas fue trasladada en el carro de emergencia. Sin embargo, por el inconveniente con el policía, duró dos horas esperando a que lo llevaran a un centro médico.

“El paciente duró dos horas. El patrullero no me dejaba arrancar con él porque decía que no tenía nada”, contó Claudia Patricia Lince, paramédica que atendió el caso.

Mientras se producía la disputa entre el uniformado de la Policía y los paramédicos, el herido afirmó que “le dolía mucho la pierna derecha” y que “al respirar le dolía el pecho”.

Después de dos horas de discusión, el uniformado decidió llevarse la ambulancia a los patios e imponerle un comparendo al conductor del vehículo.

Publicidad

Al final, el herido fue remitido a una clínica en un carro particular.