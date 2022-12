Hombre que acecha mujeres en Kennedy hirió a una joven con una botella

El sujeto, captado en video, al parecer ha agredido a otras dos personas en el barrio Palenque.

La víctima relató que el hombre la siguió desde que se bajó de un taxi y aunque empezó a correr para huir de él, este la alcanzó en la puerta de su casa y la atacó.

Publicidad

“Me agarró del cuello, forcejeándome, me quería llevar a otro lugar, pero entonces yo no me dejé y sacó una botella que tenía despicada y me la enterró en el cuello”, narró la mujer, a quien le tuvieron que coger 27 puntos, y que también sufrió lesiones en el abdomen y brazos.

El hombre ha acechado a las jóvenes en los últimos diez días, dicen residentes del sector.