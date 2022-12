¿Imagina ganarse una rifa sin comprar la boleta? Cuidado con esta nueva modalidad de estafa

Cuando las personas llaman a reclamar el supuesto carro, les cobran $3.000.000 para la grúa. Al final, las víctimas se quedan sin el premio y sin la plata.

“Me la encontré a unas casas del apartamento. Se ve que es un billete”, dice Johana Martínez de la supuesta boleta que halló.

En su ingenuidad, la mujer llamó al teléfono que decía la boleta. Un hombre que le contestó le pidió el número de la boleta y le dijo que no había problema, que era la feliz ganadora y que la boleta había sido pagada en su totalidad.

El supuesto organizador de la rifa le dijo a la mujer que le iba a entregar el vehículo pero que necesitaba primero el pago del traslado. Según el hombre, el costo de la grúa era de 3 millones de pesos.

Cuando la mujer ya se disponía a buscar la plata para entregarla, uno de los miembros más experimentados de la familia se dio cuenta de la trampa.

“Mi mamá, que no es tan acelerada, notó que no era cierto”, contó Martínez.

Sin embargo, no todos corren con la suerte de esta denunciante. Otras personas han perdido millones de pesos y han denunciado el hecho a través de redes sociales.