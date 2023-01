Imitador de Pipe Bueno en Yo me llamo mató a ladrón que acababa de apuñalar a su esposa

La tragedia de Richard Muñoz ocurrió después de una presentación en Fusagasugá, donde un delincuente intentó robarlo a él y a la madre de sus dos hijos.

“Se acercó a mí con un arma blanca, con el cuchillo, y me dijo ‘deme todo, gonorrea, deme todo lo que tenga y no haga nada’, y mi esposa al ver la situación no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido”, dijo sobre lo que pasó este fin de semana.

Fue entonces cuando el delincuente apuñaló a Charlotte Cobos, de 29 años, quien quedó tendida en el suelo.

“Logré desarmar al bandido y en un momento de ira, de dolor, de rabia, de impotencia, no tuve más remedio que acabar con él”, confesó Richard Muñoz angustiado.

La esposa del imitador de Pipe Bueno murió en el hospital de Fusagasugá



El artista fue detenido, pero el domingo quedó en libertad, dice, porque el juez que llevó su caso determinó que actuó en legítima defensa.

Sin embargo, ahora teme por la seguridad de él y de sus hijos de 12 años y un bebé de meses de nacido, a quienes mantiene escondidos.

Dijo que el hombre al que le quitó la vida pertenece al parecer a “una banda que ya lleva bastante tiempo cometiendo fechorías en Fusagasugá, una banda bastante complicada de criminales que no tiene piedad”.