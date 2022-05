Impactante video de fleteo en Bogotá: valientes vigilantes y un perro defendieron a la víctima

Un violento intento de robo quedó registrado en un video al que tuvo acceso de manera exclusiva el Ojo de la Noche. En este se evidencia la sevicia de un fletero, el pánico de una mujer y la valentía de tres guardas de vigilancia.

La víctima, que había retirado dinero de una entidad en el reconocido sector de Galerías, fue abordada por un ladrón que la arrastró desde al andén hacia la calle mientras ella se aferraba a su bolso, donde los bandidos creían que llevaba los 2 millones de pesos que acababa de sacar.

Fue ahí cuando vigilantes de la zona intentaron interceder para frustrar el hurto, uno de ellos llevaba un canino, pero ni así el delincuente huyó. De hecho, activó su arma contra uno de los guardas y lo dejó herido en el suelo.

En escena apareció un tercer vigilante que sí tenía arma de dotación. Sin dudarlo, empezó a hacer disparos y el fletero salió corriendo hacia la moto que lo esperaba para huir.

La víctima, que aún no se recupera del pánico, no se explica por qué la violencia para quitarle una suma no tan alta. Aunque se aferró a su bolso le dijo a este medio que en él no llevaba el dinero, sino que el miedo la hizo sostenerlo con fuerza.

Este y otros videos están en manos de las autoridades, imágenes que usan para seguirles la pista a los delincuentes. Habitantes de Bogotá exigen mayor seguridad.