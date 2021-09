Inaudito robo en Bogotá: supuestos policías tomaron como rehén a niño para asaltar a comerciante

Una banda conformada por supuestos policías asaltó a un comerciante en el barrio Danubio Azul, en el sur de Bogotá . Se llevaron 35 millones de pesos que el hombre había retirado de una entidad bancaria y que usaría para surtir su negocio.

Cámaras de seguridad externas a la vivienda muestran que la banda de supuestos policías llegó a bordo de tres vehículos. Todos vestían alguna prenda de la Policía Nacional, iban armados y uno hasta llevaba un fusil.

En ese momento justo iba saliendo la esposa del comerciante y su hijo de 10 años. El circuito de video interno revela que tumban a la mujer al suelo y toman al niño como rehén para ir a donde estaba el comerciante y que este no opusiera resistencia.

“Ellos me empujan para adentro que porque hay una orden de allanamiento, pero yo no sabía qué estaba pasando porque nunca me había pasado un caso de esos. Me dicen que deje la bulla, que calle la boca, que no puedo hacer escándalo”, relató la mujer.

Le puede interesar: Ladrón que quedó libre fue a buscar a su víctima y la mató por haberlo denunciado

Al comerciante le mostraron videos de él haciendo las transacciones bancarias para que no negara que tenía una fuerte suma de dinero. Finalmente, los supuestos policías huyeron con los 35 millones de pesos.

Para la víctima de este robo, entre los delincuentes había policías verdaderos y otros falsos: “estaban los legales cuidándolos en las dos esquinas”.

Publicidad

Policía indaga el caso e intenta establecer cómo la banda consiguió los videos que registraron las transacciones bancarias del comerciante asaltado en su propia casa. Además, determinar si policías activos actuaron en connivencia.