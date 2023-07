Incendio en El Paraíso, un humilde barrio de Bogotá, dejó a más de 70 personas sin hogar

Un incendio en El Paraíso, barrio de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá , dejó a por lo menos 76 personas sin hogar. Aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales, muchos lo perdieron todo.

Las llamas arrasaron con todo. Eran humildes construcciones hechas con teja plástica, telas y otro tipo de materiales, lo que permitió que el fuego se propagara rápidamente.

“Se perdió todo: camas, estufas, cobijas, sillones. Todo se perdió en las casas, no solo en la mía, todas las casas de la comunidad”, indicó una damnificada por el incendio en El Paraíso.

Durante toda la noche los afectados trataron de recuperar lo poco que les quedó entre las cenizas. Allí buscaron hasta sus documentos, pero fueron muy pocos los que algo encontraron.

“No pude sacar nada, todo se me quemó, todo lo que hice. Hace poco se murió el papá del niño y me ha tocado sola. Mis hermanos me colaboran, pero me quedé en la calle con el niño”, señaló otra de las vecinas afectadas.

Quienes tuvieron la "fortuna" de encontrar algún objeto o enser se quedaron durante toda la noche cuidándolos.

Muchas mascotas murieron por el incendio en El Paraíso, otras fueron rescatadas y algunas quedaron heridas. Una mujer que sostenía un pequeño gato contó que “cuando llegamos lo encontramos en el sifón, pero el hermanito se quemó”.

La alcaldía de Ciudad Bolívar acompañó a esta comunidad hasta la madrugada. Según las autoridades, el incendio en El Paraíso fue controlado totalmente y hubo 340 metros cuadrados afectados.

Aparentemente, la emergencia se dio por fallas en un cable de media tensión. Funcionarios de Enel Codensa, del Idigaer, de Bomberos y de la Alcaldía hicieron presencia para atender la situación.

Pese a que no hubo pérdidas humanas, lo cierto es que a muchos les toca empezar de cero.