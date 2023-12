Incendio en pagadiario de Bogotá: ¿tenían a un pirómano de inquilino?

En la madrugada del jueves 14 de diciembre un incendio causó susto entre quienes dormían en un pagadiario ubicado en la localidad de Barrios Unidos. La rápida propagación de las llamas y del humo obligaron a todos a evacuar.



Afortunadamente, las personas no resultaron afectadas, pero los daños en el pagadiario son significativos, pues allí viven muchas familias.

Según las primeras versiones de testigos, un hombre fue quien provocó las llamas. Las autoridades de Bogotá lo detuvieron mientras se determina si este sujeto puso en peligro a los residentes del inmueble.

Preliminarmente señalan que inició el incendio quemando unas cortinas. Los motivos son materia de investigación.

Otro incendio en Bogotá: dos héroes lograron salvar a una niña y su mascota

En el apartamento 501 del conjunto residencial de Carimagua, en Kennedy, fue donde ocurrió la conflagración sobre las 3:30 de la tarde el Día de las Velitas y donde quedó atrapada, en medio de las llamas, una menor de edad y su mascota. El angustioso rescate durante este incendio en Bogotá quedó registrado en video.

En el apartamento del cuarto piso estaba Jeffrey Cruz trabajando, junto a su madre, cuando comenzaron a escuchar los gritos.

“Yo escuchaba a los vecinos que gritaban ‘ayuden a la niña’, yo me asomé por las ventanas tratando de ubicar a la niña, la niña estaba en la ventana arriba de uno de los cuartos como acurrucada ya por las llamas”, cuenta Jeffrey Cruz.

Trató de subir las escaleras, pero las llamas ya llegaban al corredor, entonces llamó a la línea 123 pidiendo respuesta de los bomberos para atender este incendio en Bogotá y sus vecinos comenzaron a evacuar el conjunto, pero de repente alguien tocó la puerta de su apartamento.

“Apareció un muchacho, yo la verdad no lo conozco, de unos 23, 25 años. El muchacho golpeó en la puerta de nosotros, claro, mi mamá cerró la puerta que para que no se entrara el humo, en eso yo estaba alistando unas sogas para tratar de ayudar a la niña, él entró y me dijo usted se asoma a la ventana, yo lo tengo para que tenga el equilibrio del peso y tratemos de bajar a la niña por ahí”, relata uno de los jóvenes que hoy es calificado como héroe.

Con la ayuda de ese vecino, ambos decidieron rescatar a la niña y, aunque todos querían correr por salvar sus vidas, para estos dos hombres lo más importante era auxiliar a la niña de 14 años que estaba acorralada por las llamas en apartamento 501.

“La niña nos pasó primero un perrito, nos pasó el celular y ya ella empezó a bajarse de la ventana, me parece que la actitud de la niña fue de bastante calma, bastante tranquilidad, nosotros ya la pudimos agarrar con el muchacho y la entramos al cuarto”, puntualiza.

Tras unos minutos, los bomberos llegaron y apagaron el fuego. El reporte de los organismos de emergencia indica que nadie resultó herido, tal vez por la calma que los dos héroes mantuvieron en un momento donde todo era angustia y por la valentía al arriesgar sus propias vidas para proteger a la niña de 14 años y su mascota, quienes hoy ya están fuera de peligro.