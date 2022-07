Indignante robo en Transmilenio: ladrón golpeó a una mujer y nadie la auxilió

Una joven que había salido de trabajar fue víctima de robo en Transmilenio, en la calle 187, donde iba a realizar un trasbordo. “Fue bastante traumático el ver que no tenía apoyo de la Policía, de alguien en Transmilenio, ni siquiera de las mismas personas en la estación”, dijo.



Según la mujer, todo “sucedió frente a otros pasajeros, yo grité bastante pidiendo ayuda, había cuatro hombres más ahí y todos se quedaron de pie mirando cómo me golpeaban y nadie hacía nada”.

La víctima de robo en Transmilenio relató al Ojo de la noche que “de los nervios no suelto el celular y es cuando el señor empieza a jalonarme, me tira al piso, trata de golpearme, me jalonea más y trata de golpearme en la cabeza contra los barandales”.

Agregó que cuando fue al CAI de la calle 170 con autopista Norte, la respuesta que recibió de los uniformados fue que tenía que coger un taxi e irse a su casa porque no la podían ayudar, pese a verla sangrando. Incluso le dijeron que tampoco podían trasladarla a la URI para interponer el denuncio.

Y en otro sector de Bogotá, en la calle 31 con carrera 17, en la localidad de Teusaquillo, dos motoladrones golpearon y arrastraron del andén al asfalto a una mujer por robarle el bolso. La atacaron cuando salía de trabajar. Según la víctima, los mismos sujetos han robado a otras empleadas.