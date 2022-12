Investigan muerte de niño tras cuestionado procedimiento médico en Bogotá

Cruz Blanca, la EPS a la que estaba afiliado el pequeño de 9 años, indaga lo que pasó en la Clínica Policarpa.

Luis Miguel Gonzalez Yate ingresó con su padre a urgencias, con un dolor en el pecho. Según el progenitor, su hijo, luego de que le realizaran un procedimiento, escupió sangre.

“Yo les dije: ‘qué pasó con el niño, qué me le están haciendo’ No, es que tocó entubarlo. No me pidieron autorización, no me dijeron vamos a hacerle esto al niño”, sostiene John Fredy González, el papá.

La madre del menor pidió investigar lo sucedido. “Que hagan justicia porque lo que hicieron con mi hijo lo pueden hacer con otros niños”, dice Yina Yate.