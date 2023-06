Joven bogotano desapareció en el río Magdalena durante un paseo: su hermano intentó salvarlo

Un joven bogotano de 18 años, identificado como Daniel Felipe Benavides según el medio Q’HUBO, desapareció en el río Magdalena en medio de un paseo familiar en Honda, Tolima, que se llevó a cabo durante el primer puente festivo de junio.

El rastro de Daniel se perdió el lunes 12 de junio. Sus familiares le contaron a Q’HUBO que él “no sabía nadar bien, pero estaba en la orilla cuando la corriente se lo llevó. El hermano, que sí sabe nadar, se lanzó a salvarlo, pero el agua por poco le quita la vida. Él también se estaba ahogando, sin embargo, unas personas en lancha lo alcanzaron a coger del pelo y lo sacaron”.

El joven bogotano había viajado con su familia a Honda desde el barrio Juan Rey, en la localidad de San Cristóbal, sur de la capital colombiana.

Claudia Méndez, familiar de la víctima, le contó al Ojo de la Noche que “este es el momento en que no lo hemos encontrado. Estamos hablando desde el lunes festivo”.

Por eso hizo “un llamado de corazón al presidente Petro y a las Fuerzas Militares, que ellos tienen cómo ayudarnos por vía aérea, por lancha, buzos, pero tenemos que encontrar a este familiar mío porque la incertidumbre es mucha”.



Jóvenes desaparecidos en Cartago

De otro lado, dos adolescentes de 17 años desaparecieron hace más de una semana en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. Se trata de Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal, quienes se conocían desde hace varios meses y cuyo rastro se perdió luego de que salieran a compartir con amigos el sábado 3 de junio de 2023. Desde esa fecha no se sabe nada de su paradero.

“El niño nunca suele dejarme de hablar o contestar el celular. En ese momento no me contestaba y tampoco le llegaban mensajes. La mamá de la niña me llama y me dice que tampoco aparece Daniela”, narró Lina María Gómez, mamá de Nicolás.

Dos días después de la desaparición, es decir, el 5 de junio, apareció la moto en la que se movilizaba el joven.

“Se encuentra la moto en la vereda Guayabal de Cartago. Avisan dos trabajadores para que llamen a la Policía. Ellos la recogieron y se la llevaron. No saben el dolor y la angustia en la que me encuentro todos los días al despertar y no poder ver a mi hijo, les pido el gran favor para que las autoridades me colaboren para encontrar a mi hijo y Daniela”, afirmó la angustiada madre.