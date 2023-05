Joven capturado con droga dijo ser sobrino del presidente Petro para zafarse de la Policía

La Policía detuvo en Cajicá a un joven de 23 años llamado Jonathan Alexander Delgado Delgado, quien fue sorprendido con droga y protagonizó un hecho en el que agredió a uniformados. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que dijo ser sobrino del presidente Petro.



Todo inició cuando vecinos del sector conocido como Capellanía alertaron a las autoridades por movimientos sospechosos de dos personas. Delgado logró escapar, pero finalmente fue interceptado en la vía que conduce hacia el municipio de Zipaquirá.

En su poder hallaron lo que serían drogas psicotrópicas. Además, en su afán de no ser capturado, afirmó que era sobrino del presidente Petro y en medio de insultos agredió a dos uniformados.

La comunidad manifestó que estaba bastante agresivo y que durante el forcejeo con la Policía pedía que llamaran a un familiar o a un alto mando. Luego de su detención fue trasladado a un centro médico en Cajicá.

La investigación apunta a que el capturado sería el hijo de la actual esposa de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro; es decir, sería el hijastro del político.

Las autoridades investigan si en realidad Jonathan Alexander Delgado es sobrino del presidente Petro o si tiene algún parentesco con la familia presidencial.

Por ahora lo único cierto es que lo judicializarán por agresión a servidor público y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Gustavo Petro asegura que las reformas de su gobierno “pueden llevar a una revolución”

A propósito de Gustavo Petro, el mandatario se dirigió este lunes primero de mayo al pueblo colombiano para defender las reformas propuestas por su gobierno, las cuales aseguró que pueden llevar a una revolución. Lo hizo desde el balcón de la Casa de Nariño junto a su esposa, Verónica Alcocer.

“Le agradezco al pueblo trabajador su asistencia a este lugar que queremos consolidar como un punto de comunicación sincera, entre el Gobierno y el pueblo colombiano”, expresó el presidente a los asistentes.

Gustavo Petro aseguró que “un desastre social ha ocurrido en Colombia que quieren ocultar mostrándonos como si fuéramos una de las mejores sociedades del mundo".

"Por allí aparecen los que dicen que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, por allí dicen que si se mejora la jornada laboral, que si se colocan mayores criterios de dignificación del trabajo en Colombia, entonces se volverá tan costoso el trabajo que el empresario no tomará más puestos de trabajo y, al contrario, botará a la calle los trabajadores que ahora tiene. Mentiras, un empresario no puede tener ganancias si no hay trabajadores, así de simple”.

El mandatario defendió sus propuestas y señaló que “pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa. Y una sociedad más justa es más pacífica, más democrática, es más productiva, por lo tanto, arroja más ganancias”.

En ese sentido, dijo que lo que se necesita en estos momentos es la movilización del pueblo colombiano.

“Las reformas pueden llevar a una revolución, el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución, lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán”, enfatizó.