Jóvenes encañonaron a conductor en su propio parqueadero para robarle la camioneta

Los tres sujetos, de 18, 19 y 20 años, lograron llevarse el vehículo, pero después de dar vueltas sin sentido fueron capturados por la Policía.

El hecho tuvo lugar en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

“Las tres personas, en un forcejo, ingresan nuevamente al vehículo, me apuntan con armas de fuego, me obligan a darles las llaves, me bajan del vehículo y emprenden la huida”, contó Carlos Vásquez, propietario de la camioneta.

Vásquez y las autoridades siguieron el rastro del vehículo a través de la tecnología GPS.

“Iban en dirección hacia al centro y luego se devolvieron, sin un sentido de orientación”, añadió la víctima.

Finalmente, en la avenida Ciudad de Cali, dos policías en moto los interceptaron.

Mientras los jóvenes fueron llevados a la URI de La Granja, autoridades continúan la búsqueda de otro hombre que logró llevarse una segunda arma, un computador y dinero en efectivo.