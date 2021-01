Karma instantáneo: ladrones en moto que acababan de robar un celular se estrellaron violentamente

Dos ladrones protagonizaron un violento choque en el barrio La Igualdad de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, cuando huían tras robarle un celular a una joven.

“Estos señores me abordan en una moto, me cierran porque suben la moto al andén, me quitan el teléfono de la cara, me rayan el ojo, me aruñan y emprenden la huida”, relató la víctima.

En el accidente, ocurrido en zona residencial, resultaron heridas tres personas: los dos delincuentes y un inocente que iba en su motocicleta.

“Cogieron por toda la principal, saliendo a la 68, y se estrellan contra la otra moto; fue un impacto fuertísimo”, dijo la joven.

Los delincuentes, que son reconocidos en el sector, no solo golpearon a la mujer, sino que dejaron gravemente herido al hombre que sin querer queriendo los detuvo.

“Al parecer, estas personas habían participado de hurtos en esta zona, lo cual se aportó en todo el proceso de judicialización”, explicó el coronel William Arias, comandante de Policía de la estación de Kennedy.

De acuerdo con la víctima del hurto, los ladrones tenían entre cuatro y cinco celulares en su poder, uno de ellos era el suyo.

“Tenían una semana ya robando acá en este barrio”, afirmó.

Los heridos fueron remitidos a un centro médico del sector, pero la peor parte la llevó el inocente.

“Lo lamento mucho por el otro señor, está grave”, manifestó.

Los delincuentes fueron judicializados en la clínica y se espera la pronta recuperación del conductor de la otra moto.