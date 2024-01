Karma para ladrones en Bogotá: quisieron robar a un joven y algo les salió mal

Dos ladrones en Bogotá no pudieron salirse con la suya cuando quisieron asaltar a un joven en el barrio Córdoba, de la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad.



La víctima caminaba junto a su hermano por la calle 28 sur con carrera primera cuando fue abordada por dos hombres en motocicleta, uno de ellos con arma de fuego, con la que la intimidó para arrebatarle el celular.

“Se nos acercaron dos tipos en una moto. El de atrás sacó una pistola, me pidió el celular, que si no lo entregaba, pues que me mataba. Se lo entregué”, narró.

Sin embargo, el karma llegó para los ladrones en Bogotá, porque “cuando fueron a arrancar, pues la moto se les apagó”, contó el joven asaltado.

Al ver esto, al parrillero “lo cogimos por detrás, forcejeamos y nos caímos. La comunidad nos ayudó y llegó la Policía”, agregó el ciudadano.

El cómplice del delincuente retenido abandonó la moto y a su cómplice.

“Llega el cuadrante. El cuadrante captura a uno de los dos sujetos, al cual se le encuentra un arma traumática modificada con tres cartuchos”, además del celular que había hurtado, indicó el teniente coronel William Moreno, comandante de Guarnición.

El hampón detenido tiene antecedentes por el delito de tentativa de hurto agravado y, además, había estado hace 11 meses en la cárcel por este delito.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles 10 de enero se registraron alrededor de cuatro hurtos “con varias modalidades, que van desde el hurto a pie, hurto en motocicleta, hurto en bicicleta, hurto en mototaxis y taxis”, indicó el coronel Moreno.

La víctima de los ladrones en Bogotá pidió a los ciudadanos “denunciar, porque si esto sigue así, la inseguridad va a ser peor”.

Al delincuente detenido se le imputará el delito de hurto, mientras que la motocicleta en la que se movilizaba fue incautada.