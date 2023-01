La arrastraron, la golpearon y la robaron en pleno centro de Bogotá

“Casi la apuñalan y no pasó nada”, dijo un testigo del atraco a una mujer por parte de tres sujetos que están sembrando el terror en la zona.

Según las víctimas, después de las siete de la noche y hasta las once nadie puede transitar por la calle 26 entre carreras 14 a la 10 por culpa de estos delincuentes.

En el caso de la mujer a la que hace referencia esta nota, ella caminaba por el sector cuando fue acorralada por los hombres que la golpearon, la tiraron al piso y le quitaron sus pertenencias. Fue una residente del lugar quien la auxilió.

Hernando Mendoza, que vio lo sucedido, dice que ni los guardas de seguridad se salvan de los criminales.

“Estamos totalmente desamparados, nos mantienen robando, acuchillando, cogen los ladrones y vuelven”, afirmó.

Los residentes del centro piden a la Policía más presencia porque a pesar de las agresiones y de los hurtos no hay capturas.