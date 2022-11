El Ojo de la noche denunció este lunes a un sujeto que atacó brutalmente a una mujer en el barrio Gustavo Perdomo, en Bogotá. “Me golpeó, me pegó patadas y de todo. Lo más importante es que no me apuñaló, porque sí traía un cuchillo grande con el que me estaba apuntando”, dijo la afectada.

Ahora, cámaras de seguridad captaron al mismo auto, pero agrediendo a un hombre que estaba frente a su casa, en Ciudad Bolívar.

El llamado es a que si la comunidad observa el auto se comunique con las autoridades para lograr la captura de los delincuentes.