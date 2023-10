La banda del carro gris robó vehículo con el que conductor en condición de discapacidad trabajaba

Habitantes del barrio Santa Ana, de la localidad de San Cristóbal, denuncian que la banda del carro gris está citando conductores de aplicación en esa zona de Bogotá para robarles sus vehículos . Se hacen pasar por clientes, pero al subirse se transforman en despiadados criminales.



“Me pidieron el servicio por la aplicación In Driver y yo llegué y se subieron, me encañonaron y me bajaron del carro”, relató una de las víctimas de los delincuentes, que andan con armas.

En cámaras de seguridad se ve cómo el vehículo que hurtan es seguido de cerca por un carro que usan para cometer sus fechorías, que sirve como escolta por si la situación se llega a salir de control.

La banda del carro gris también hurtó recientemente a un conductor en condición de discapacidad que usa estas plataformas como medio de trabajo. Las imágenes de una cámara de videovigilancia evidencian a la víctima en medio de la calle caminando con su bastón en busca de ayuda.

“Lo amedrentaron, le robaron el carro, lo amenazaron que lo iban a matar, a lanzar al río Fucha”, detalló un vecino del sector.

Publicidad

La banda del carro gris está robando cada noche. Sus miembros son los mismos criminales que están dejando sin trabajo y sin patrimonio a más de uno.