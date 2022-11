La magia de la Navidad: emocionante reencuentro de Joselito Gómez con su hermana luego de 23 años

Joselito Gómez Tacuma, quien con luces navideñas espanta a delincuentes en el puente peatonal entre Fontibón y el barrio Visión Colombia de la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá, recibió gracias a la magia de la Navidad y el Ojo de la Noche de Noticias Caracol un regalo que esperó por 23 años.

En contexto: A punta de luces y música de Navidad, Joselito Gómez espanta a ladrones de este puente en Bogotá

Este reciclador anheló todo este tiempo volver a saber de su familia y pudo hacerlo en un emotivo reencuentro que se dio con su hermana, a través de una videollamada.

“Papi, usted sabe que nosotros lo recordamos acá. Mi mamá, hoy hablé con ella y se me puso a llorar, que quiere verlo, que lo ama, que lo quiere, nunca nos hemos olvidado de usted. Yo lloro porque mi familia está incompleta, porque usted no estaba con nosotros”, le dijo Jineth Lozada Tacuma a su hermano, de quien no sabía hace más de 20 años.

La conversación fue larga y no faltaron las lágrimas, las risas. Incluso Jineth aprovechó para mostrarle como tenía su casa decorada de Navidad, la misma en la que crecieron juntos.

Antes de colgar el celular, hubo una promesa y es que la próxima vez que se vean será en persona y así poderse dar el abrazo aplazado todo este tiempo.