Ladrón quiso asaltar a mujer que alza pesas y ella lo sacó corriendo: “yo entreno, tengo fuerza”

Una mujer en el occidente de Bogotá sacó corriendo a un ladrón que pretendía robarle el dinero del negocio y los implementos de seguridad que ella vende. En cámaras de seguridad se registró cómo la ciudadana usó su fuerza para impedir el hurto y retenerlo mientras llegaban más personas a apoyarla.

“Yo lo atendí como un cliente normal, él empezó a hablar por teléfono, duró mucho tiempo, estaba muy nervioso y hacía movimientos extraños. Entonces yo ya me percaté del asunto”, narró al Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Al parecer, dos ladrones más pretendían entrar a someterla para llevarse los equipos rastreadores de metales que allí vende.

“Cuando yo salgo a correr el señor como que se asusta y yo empecé a gritar para que los vecinos llegaran y empezó el forcejeo entre los dos, él me empujaba, yo lo empujaba, yo no lo quería dejar salir, sino que la ciudadanía llegara acá y me escuchara, porque mis vecinos sí estaban pendientes”, agregó.

El sujeto fue golpeado por la comunidad y posteriormente entregado a las autoridades, pero tan solo horas después quedó en libertad: “solamente le tuvieron en cuenta el porte de armas, pero no lo que hizo, que fue la tentativa de homicidio en contra mía; ni el hurto, porque me robó la plata. Y si yo no hubiera enfrentado a ese ladrón, me hubiera robado los equipos, por ahí unos 300 a 400 millones de pesos en equipos”.

La mujer se siente desprotegida, pues el ladrón está libre y teme que quiera vengarse.