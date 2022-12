Ladrones armados amenazaron con asesinar a niña con síndrome de Down

Una banda conformada por cuatro sujetos, liderada por una mujer, empieza a ganar fama por su forma de operar: con llaves maestras ingresan sigilosamente a las casas sin importar que estén sus habitantes.

En esta ocasión llegaron hasta una vivienda del noroccidente de Bogotá y amenazaron con arma de fuego a cuatro mujeres, incluidas una pequeña de cinco años con síndrome de Down y una abuela. Cortaron sábanas en tiras y las amarraron mientras buscaban una supuesta suma significativa de dinero.

Para acelerar la búsqueda, amenazaron con dispararle a la pequeña si su madre no revelaba la ubicación de la plata. Aunque no recibieron esa información empacaron objetos de valor, electrodomésticos y elementos tecnológicos que encontraron a su paso.

Uno a uno abandonaron la casa y se fueron del sitio en un auto que los esperaba.