Ladrones casi se llevan hasta las migas del pan en robo a panadería de Chapinero

Durante la madrugada del 21 de junio se produjo un robo en una panadería de Chapinero . Delincuentes aprovecharon la oscuridad para romper candados, abrir la reja y meterse a robar cuanto objeto encontraban.



Cámaras de seguridad muestra a dos sujetos que fingen ser habitantes de calle que descansan frente al establecimiento. Sin embargo, realmente estaban esperando el momento para romper los candados con un cizalla. Para no levantar sospechas, se fueron.

Al cabo de unos minutos ingresaron a la panadería y empezaron a llevarse todo a su paso. Máquinas para el pan, televisores, molinos, grecas, licuadoras y hasta pan se llevaron del local en Chapinero.

Las cámaras de seguridad muestran que los dos delincuentes huyeron con todos estos artefactos en un bicitaxi. Por su parte, dicen los propietarios de la panadería que el hurto supera los $35 millones.

Las autoridades no han reportado capturas por el momento.

OTRO CASO DE ROBO EN CHAPINERO

Hace un par de meses en Chapinero se consumó otro robo , aunque este ocurrió cuando había clientes departiendo. El violento hurto a mano armada quedó registrado en video, imágenes que despertaron indignación e impotencia en la ciudadanía.

El video muestra al menos a dos hombres, quienes despojaron de dinero y sus pertenencias a unas 15 personas que se encontraban en el bar, ubicado en el barrio Marly.

Los delincuentes apuntaban con sus armas para intimidar a las víctimas y obligarlas a entregar sus pertenencias. Incluso se habrían robado un millón de pesos de la caja registradora y varias botellas de licor, según las víctimas.

“Yo estaba en la parte de atrás, en la parte de las neveras. Cuando me detuve a mirar un tipo me estaba apuntando con un arma en mi cabeza. Me dijo: ‘quieto o lo mato’. Y comenzaron a esculcar a todas las personas”, relató una de las víctimas a en ese momento a City TV.

Según información de los afectados, el monto del robo en Chapinero rondaba los 30 millones de pesos.