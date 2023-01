Ladrones con carita de yo no fui quedaron libres y además de volver a robar hirieron a una víctima

“Es muy triste que las personas que la embarran una y otra vez sigan en las mismas”, dijo Gustavo Pasto, que fue apuñalado en una pierna en el asalto a un bus.

Los tres sujetos que atracaron el SITP son los mismos que el Ojo de la noche registró hace dos semanas por el atraco a 25 pasajeros en Ciudad Bolívar.

Esta vez, los hombres abordaron otro SITP y Gustavo Basto, que viajaba ahí, llevó la peor parte porque uno de los hampones “me pega la puñalada en la pierna”.

“Yo inicialmente no me había dado cuenta que me había logrado herir, entonces la gente le gritaba al señor del bus que cerrara la puerta”, relató ya en su casa, luego de que los médicos intervinieran su rodilla.

El joven afirmó que “no es casualidad” que roben en el mismo sitio.

“Eso ya es una banda organizada, tienen su modus operandi, ya trabajan en su zona, entonces ya saben por dónde se escapan fácilmente para que la Policía no los agarre. Y pues así los agarren siempre los dejan sueltos”, lamentó Basto.

Esta vez los tres ladrones lograron volarse y los usuarios del SITP en Ciudad Bolívar están atemorizados porque saben que ni las rejas detendrán los robos.