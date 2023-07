Ladrones de carros en Bogotá volvieron a atacar: acorralaron a familia y golpearon a tres mujeres

Volvieron a actuar los ladrones de carros en Bogotá que llegan hasta las casas cuando conductores están guardando sus vehículos en los garajes. En esta ocasión, una familia denuncia cómo fueron víctimas de los violentos delincuentes que hasta golpearon a tres mujeres.

“Amenazaron a mi esposa, amenazaron a mis hijas, fue terrible”, contó el propietario de la camioneta hurtada. “Fue terrible, me empujaron, quedé de esta cadera pelada y todavía me duele del golpe que tuve”, agregó.

En video quedó registrado cómo los ladrones atacaron a esta familia en el barrio Américas Occidental de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Los criminales se movilizan en un Chevrolet Corsa de color gris. Dos de ellos se abalanzaron al conductor y golpearon a su esposa y a las hijas que trataron de evitar el hurto.

“Alcancé a guardar el carro, mi hija fue a cerrar la puerta del garaje y yo me asomé a la puerta cuando veo que se me lanzaron encima con armas de fuego, me encañonaron”, contó el ciudadano.

“Mi esposo me dijo: ‘Devuélvase’, no recuerdo muy bien y yo me fui a devolver y el tipo me empujó y entonces caí al piso. En el momento que caí lo único que yo pensé fue: ‘Aquí me dispararon, aquí me mataron’”, relató una de las mujeres afectadas.

El sujeto que se subió a la camioneta no pudo arrancarla y, en su afán por hacerlo, dañó parte de la edificación.

“Finalmente, se metieron y sacaron el carro, no lo podían sacar, bregaron mucho para sacar el carro; de hecho, duraron harto tiempo, no le podían echar reversa y le daban era adelante y rompieron vidrios, me dañaron la casa”, aseguró el afectado.

Una de las hijas logró huir y alertar a los vecinos, que llegaron con palos, sin embargo, nada podían hacer, ya que los delincuentes estaban armados y consiguieron llevarse la camioneta.

Propietarios de vehículos que guardan sus carros en sus casas ya no saben qué hacer porque estos delincuentes siguen robando en Bogotá, sin que alguien les ponga freno.

Al parecer, son los mismos que habrían tratado de robarle el carro a un ciudadano en el barrio Bosque Popular de Engativá. El hombre aceleró su vehículo sin importar los daños a este y su garaje para impedir que se lo llevaran.

Los criminales, según la versión que entregó la víctima a la Policía, llegaron en un Chevrolet Corsa del cual descendieron tres sujetos que lo encerraron en su propio garaje. En ese hecho, el ciudadano, sin pensarlo, aceleró su carro, que terminó averiado por el impacto con la puerta. Dos de las víctimas resultaron lesionadas, pero los ladrones, que hicieron varios disparos, se escaparon.