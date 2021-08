Ladrones desocupan Hogar TV, canal de televisión que funciona cerca del Concejo de Bogotá

Delincuentes desocuparon el canal de televisión Hogar TV, ubicado cerca de la sede del Concejo de Bogotá, en el centro de la ciudad.

Los asaltantes, que llegaron a bordo de un carro, se robaron cámaras, micrófonos, el material que guardaban en las salas de edición y dinero.

“Ingresan al canal, violan cuatro chapas de seguridad, arrancan casi que una puerta e ingresan a todo el canal, se roban todas las cámaras de estudio, se roban todos los computadores de edición, que son unos computadores con unos programas digamos especiales para hacer todo este tema de televisión, y una caja de dinero que teníamos dentro”, relató Henry García, productor de canal asaltado.

Para el productor siempre ha sido complejo llegar al canal, puesto que al encontrarse cerca del Concejo se trata de una calle con difícil acceso. Sin embargo, los delincuentes no tuvieron problema para llegar y robar en las instalaciones de Hogar TV.

“En todo el día nadie vio nada, nadie pasó, nadie miró y estamos a 30 metros del Concejo de Bogotá. Las cámaras del Concejo nos dicen que no sirven, que no pudieron grabar nada, que no hay nada”, manifestó García.

Las víctimas denuncian que, a pesar del millonario robo, los policías del cuadrante les pidieron que pusieran el denuncio por internet.

“Una vez viendo los elementos hurtados por encima dicen: ‘sí hubo un robo tienen que poner la denuncia por la página de la Fiscalía, pero tengan en cuenta que a veces se cae, tengan ahí como paciencia’”, agregó el productor.

Según el propietario del canal, el monto del hurto asciende a 200 millones de pesos. Debido a esta situación varias personas podrían quedar desempleadas.