Ladrones en bicicleta, usando arma falsa, robaron a siete personas en menos de una hora

Dos ladrones en bicicleta fueron detenidos por las autoridades tras asaltar a siete personas en menos de una hora, en el barrio Navarra de la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. Según testigos, atracaban a un peatón y a las dos cuadras ya estaban sobre su siguiente víctima.



“Eran como las 8:30 de la noche, estaba llegando a mi casa como por el lado de la estación de Alcalá y uno de los dos sujetos se pone a hablarme de frente, yo no sabía quién estaba hablando. De la nada me dice que me voltee y me tienen (un arma) apuntando en la frente”, le contó una de las víctimas al Ojo de la Noche.

Su testimonio y denuncia ante la Policía fue clave para que empezaran a seguirles la pista a los ladrones en bicicleta. Las autoridades los rastrearon y cuando los delincuentes iban a despojar a otro peatón de sus pertenencias fueron sorprendidos en flagrancia.

Se calcula que, en una sola noche, los hampones podían llevarse entre 5 y 10 equipos móviles de quienes transitaban por el sector de la calle 100 hasta la calle 116 con autopista Norte. Para sus fechorías, usaban un arma de mentiras, que se asemejaba a una pistola, y una navaja.

“Obviamente uno por el miedo no sabe decir si el arma es de verdad o no, obviamente le entregué todas mis cosas y pues de ahí de una vez acudí al CAI”, agregó el joven afectado.

El operativo permitió detener a los dos ladrones en bicicleta y llevarlos a la URI de Paloquemao, donde van a ser judicializados gracias a que las siete personas afectadas denunciaron sus fechorías.