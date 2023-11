Ladrones en Bogotá le dispararon por la espalda a un estudiante: se debate entre la vida y la muerte

Un estudiante de último semestre de Ingeniería Mecánica se debate entre la vida y la muerte luego de que ladrones en Bogotá le dispararan por la espalda cuando él intentaba evitar que lo atracaran.



El joven de 25 años acababa de dejar a su novia en la casa y había llegado a su residencia, ubicada en el barrio Marsella, de la localidad de Kennedy.

Miró varias veces la calle para cerciorarse de que fuera seguro entrar su carro al garaje. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de su hogar, dos ladrones en Bogotá bajaron corriendo de un carro en movimiento y se dirigieron hacia él.

Al ver esto, el estudiante universitario salió corriendo para evitar que lo atracaran, pero uno de los delincuentes le disparó por la espalda, provocando que la víctima cayera inconsciente sobre el andén.

A los ladrones en Bogotá no les importó que el joven estuviera tendido en el suelo. “Los tipos van, lo esculcan, lo raquetean para quitarle las llaves del carro”, pero al no encontrarlas “le roban el celular, le sacan la billetera”, narró un familiar.

“En ese momento sale un vecino de la cuadra y es cuando empieza a gritar ‘policía’, que se detengan, y los dos individuos salen corriendo”, agregó.



El estudiante se encuentra en estado crítico en la Clínica de Occidente. Debe ser sometido a una cirugía donde esperan extraerle una bala que tiene alojada en la columna vertebral.

Pese a que su familia tiene videos e interpuso el denuncio, afirma que las autoridades ni siquiera la han llamado.

“Era la una de la mañana, es un barrio residencial, están las cámaras, están todas las pruebas cómo él actuó, se está poniendo la denuncia, pero no hay una indagatoria, no hay un debido proceso que uno pueda decir que se está haciendo algo, no se está haciendo nada”, aseguró el allegado de la víctima, la cual se debate entre la vida y la muerte. La ciudad clama justicia.