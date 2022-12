Ladrones en Bogotá no dejaron ni bajar del carro a sus víctimas, que llegaban de una Novena

Los ladrones en Bogotá siguen haciendo de las suyas y esta vez la víctima fue un matrimonio que llegó del barrio San Antonio, en la localidad Antonio Nariño, a su casa en La Fragüita, tras haber compartido la Novena de Aguinaldos con allegados.

Apenas se estaban bajando de la camioneta, aparecieron los delincuentes, que los estaban siguiendo.

“Cuando estaba timbrando aparecieron tres tipos: dos me encañonaron con el revólver y el otro encañonó a mi señora, se subió al carro y la bajó”, relató Ricardo Rojas, una de las víctimas.

Agregó que uno de los ladrones en Bogotá le dijo “‘el control, el control’, mi reacción en ese momento fue botarlo al entejado, entonces el otro me dio el cachazo, me tiró al piso y me agarró a patadas”.

Al no poder prender el vehículo, los sujetos salieron corriendo y en su huida intimidaron a quienes quisieron socorrer a la pareja.

“Gracias a los vecinos, aquí en el barrio La Fragüita, que accionaron la alarma, fue lo que los ahuyentó, fue lo que evitó que me siguieran maltratando o me causaran una herida”, aseguró el hombre, que alcanzó a tomar las placas del carro donde se movilizaban los hampones: GLK120.

Otro grupo de ladrones en Bogotá asaltó a los clientes de un local en la calle 100 con avenida Suba, huyó al sur y atracó a otras 10 personas en un bar de La Soledad.