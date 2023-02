Ladrones en Bogotá se escondieron en río Tunjuelito tras arrollar a cuatro motociclistas

Una persecución de película se registró por la carrera 30 y la autopista Sur, en Bogotá. Tres ladrones se escondieron en el río Tunjuelito tras atropellar a cuatro motociclistas cerca de La Sevillana. El Ojo de la Noche de Noticia Caracol fue testigo del operativo para capturar a los sujetos.

Todo empezó cuando los delincuentes se robaron un carro en la localidad de Puente Aranda durante la noche del lunes 20 de febrero y desde la carrera 30 con calle primera empezaron a huir de las autoridades.

En la autopista Sur, cerca de La Sevillana, arrollaron a cuatro personas que se movilizaban en moto.

Ante el acoso de los policías, los ladrones se detuvieron y se metieron al río Tunjuelito, donde permanecieron ocultos durante 45 minutos.

Mientras las autoridades establecían lo que había ocurrido, los sujetos salieron del agua, uno de ellos totalmente empapado. Ahí empezó la persecución a pie de los hampones.

Los hombres empezaron a correr sobre la autopista Sur, frente a los frigoríficos, hasta que los uniformados alcanzaron a dos de ellos y los pusieron contra las puertas de uno de los locales que estaba cerrado a esa hora.

“Yo los vi cómo salieron de allá (del río Tunjuelito). Solo sé que fueron los que salieron debajo del caño”, narró un allegado de las víctimas arrolladas.

Incluso, le dio un golpe en la cabeza a uno de los señalados ladrones.

Un familiar de uno de los heridos contó que el conductor “iba en moto con la novia y lo que nos dicen es que la camioneta pasó y los embistió”.

Según lo que alcanzó a decir la víctima, “la moto botaba chispas”.

“Hay como unas tres o cuatro motos tiradas y un señor accidentado en la ambulancia”, narró un testigo de lo ocurrido con los ladrones del río Tunjuelito.

El incidente dejó cuatro heridos, dos ladrones capturados y uno fugado.

A los delincuentes les fue incautada un arma que se le entregó a la Fiscalía General de la Nación.



Según la víctima, “él no toma la ruta, sino que se desvía yendo hacia entre Los Olivos y La María. Él acelera la moto y yo le digo por ahí no es; él acelera la moto y me lleva a un caño”.

Luego “me dijo que para devolverme todo tenía que tener relaciones sexuales con él, entonces yo le digo que no”, contó la mujer.

Pese a la negativa, el sujeto la robó y le hizo tocamientos “por encima de la ropa". Una pareja que pasaba por la zona la ayudó.