Ladrones hacen escalera humana para robar: escalan con un equilibrio digno de circo

Volvieron las denuncias al Ojo de la Noche sobre apartamenteros que hacen escalera humana para ingresar a los segundos pisos de las viviendas. El caso más reciente se presentó en la localidad de Suba, específicamente en el barrio Aures.



Dicen los afectados que son por lo menos cuatro delincuentes. Tres hacen todo tipo de malabares, mientras que otro conduce en el taxi que los transporta antes y después de sus fechorías.

La modalidad de escalera humana consta de usar sus propios cuerpos para llegar hasta los segundos pisos de viviendas que tienen las ventanas abiertas o que los bandidos identifican que pueden abrir.

Tras ingresar en completo sigilo, un delincuente toma los objetos de valor y se los lanza a sus compinches, que se quedan en la parte externa. Uno de ellos también hace las veces de campanero, es decir, se encarga de alertar si hay ronda de las autoridades.

Según reportes oficiales, en lo que va de 2023 ya se han reportado más de 3.800 hurtos a residencias en la capital colombiana.

Así robaron la casa de una mujer en Kennedy

Un video de una cámara de seguridad grabó cómo dos sujetos, tras estudiar rápidamente el panorama, hicieron una escalera humana para ingresar al inmueble. Mientras tanto, un campanero iba de esquina a esquina para alertarlos por si venían policías.

Luego de tres minutos, un televisor salió por la ventana y, segundos después, uno de los ladrones en Bogotá descendió por la ventana con una maleta llena de objetos valiosos.

Rosa Elena Conde, que estaba en la casa al momento del asalto, relató que se “encontraba durmiendo. ¿Usted qué hubiera creído que hubiera sucedido si yo hubiera escuchado un poco más de bulla? Si me despierto -me encontraba sola en el apartamento-, me apuñalan y ahí me dejan”.

Marta Díaz, vecina del sector, reveló que estos ladrones en Bogotá “se llevaron un televisor, se llevaron un portátil, a ellos no les interesa”.

"Por aquí, los de la moto nos tienen azotados y, de noche, los ladrones son a cualquier hora”, anotó, por su parte, Santiago Soja, que también reside en la zona.