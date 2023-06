Ladrones lanzaron piedra contra bus del SITP para subirse a robar y fracturaron a pasajera

Una mujer sufrió graves heridas en la cara tras ser impactada por una piedra que ladrones lanzaron contra un bus del SITP para subirse a robar. Todo ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 20, en el sector de Hayuelos, sur de Bogotá.

Fue en “la ruta H612, la tomé en la urbanización Fuentes El Dorado y un paradero más hacia adelante lanzaron una piedra, creo que fue antes del semáforo, y la piedra impactó en mi cara y me causó una fractura en la cara y un trauma craneoencefálico leve”, relató la víctima del ataque.

Según la joven, a pesar de que la agresión ocurrió en el bus del SITP, nadie de la empresa le colaboró.

“Los pasajeros llamaron una ambulancia, llegó una ambulancia, y después de que llegó la ambulancia, pues llegó un abogado del SITP, la empresa Suma, y una patrullera de la Policía, que dijeron que eso no era un accidente de tránsito, entonces la persona de la ambulancia me trasladó a un hospital cercano, pero por mi EPS”, denunció la pasajera.

Publicidad

Ella pidió que investigaran lo que le pasó, “esos hechos de vandalismo que se presentan en ese lugar, no me gustaría que a otra persona le pasara esto”.

Además, hizo un llamado “a la empresa Suma para que se responsabilice de lo que me pasó a mí y de las secuelas que puedan quedar de este accidente. Por el momento tengo 30 días de incapacidad, no voy a poder trabajar, y los medicamentos los tuve que comprar yo porque no me los autorizaron”.



Ladrón murió cuando intentaba robar una camioneta

Horas después, un escolta enfrentó a tiros a dos señalados ladrones que intentaron robarse una camioneta que estaba estacionada en una calle del barrio San Joaquín, en la localidad de Engativá, en Bogotá, durante la noche del miércoles 21 de junio. Uno de los delincuentes murió.

La balacera se desató cuando estaba terminando el encuentro entre Millonarios vs. Nacional por el título de la liga del fútbol colombiano. Los vecinos escucharon los tiros y pensaron que se trataba de pólvora que estaban lanzando los hinchas por el partido. Cuando se asomaron por las ventanas, se dieron cuenta de que se trataba de un asalto.