Ladrones les dañaron el romance a estos tortolitos estacionados en vía de Galerías

Tres sujetos armados se subieron a su carro, los secuestraron y los robaron, antes de abandonarlos cerca de unas residencias en el occidente de Bogotá.

“Cuando veo por el retrovisor, veo que se acerca una mujer, pero de pronto veo a alguien que se abalanza por encima. Mi novio tenía la ventana un poco abajo y con el arma de fuego nos apunta, ‘bájese del carro que esto es un atraco’”, relató Silvia Jiménez sobre los delincuentes que los asaltaron.

“Me piden la clave de mi celular, le piden la clave del celular también a él y me preguntan ‘¿usted cómo se llama?’. Le doy mi nombre, le preguntan también a mi novio y empiezan a decir ‘ustedes no son los que estábamos buscando, estábamos equivocados, no les va a pasar nada’”, agregó la mujer.

Los delincuentes también lograron huir de un retén policial cerca al parque Simón Bolívar, pese a que un motorizado los siguió.

“Nos bajan, nos dicen ‘tírense al suelo, si nos voltean a mirar los matamos’”, fue lo último lo que los delincuentes le advirtieron a la pareja, a la que abandonaron cerca de las residencias de Engativá.